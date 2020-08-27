МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального 

"В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске", — сказал собеседник агентства.