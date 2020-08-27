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МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального 

ТАСС 13 минут назад
Полицейские начали проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
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"В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске", — сказал собеседник агентства.

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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , МВД
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