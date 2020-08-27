Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево 

Москва24 и ещё 2 2 часа назад
Пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево. Об этом телеканалу Москва 24 рассказали очевидцы происшествия.
Со слов очевидцев, инцидент произошел на терминале D при посадке на рейс во Франкфурт-на-Майне, сейчас женщина пребывает в полицейском участке в аэропорту.
Очевидцы прислали видео, на котором женщина в нетрезвом состоянии разговаривает с, предположительно, сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся два ребенка, один из которых сидит на полу и плачет. Правоохранители делают замечание пассажирке, что ее ребенок сидит на холодном полу и плачет, а женщина не обращает на это внимания, однако заявляет, что успокаивать ребенка — это их работа.
Кроме того, женщина предъявляла претензии сотрудникам полиции, что ее сняли с рейса. Она требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на самолет. В итоге сотрудники попросили женщину пройти с ними в отделение.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала. В пресс-службе аэропорта инцидент не стали комментировать.
Ранее инцидент с высадкой человека из самолета произошел в Барнауле. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, начал курить в туалете самолета. Нарушитель угрожал звонком маме, в котором собирался попросить ее вызвать Следственный комитет.
Москва24: последние новости
СК завершил расследование по факту инцидента с самолетом в Сочи в 2018 году СК завершил расследование по факту инцидента с самолетом в Сочи в 2018 году Добровинский указал на "каскад доказательств" виновности Ефремова Добровинский указал на "каскад доказательств" виновности Ефремова Девять человек получили ранения в перестрелке в Ингушетии Девять человек получили ранения в перестрелке в Ингушетии
Комментарии 3
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , СКР , МВД , Москва , Франкфурт-На-Майне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Саакашвили возвращается на родину
04:11
Саакашвили возвращается на родину
В мире Кавказ
Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево
01:30
Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево
Происшествия
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
00:51
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Происшествия
Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана
01:19
Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение