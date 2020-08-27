Женщина с детьми устроила пьяный дебош в Шереметьево

Пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево . Об этом телеканалу Москва 24 рассказали очевидцы происшествия.

Со слов очевидцев, инцидент произошел на терминале D при посадке на рейс во Франкфурт-на-Майне , сейчас женщина пребывает в полицейском участке в аэропорту.

Очевидцы прислали видео, на котором женщина в нетрезвом состоянии разговаривает с, предположительно, сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся два ребенка, один из которых сидит на полу и плачет. Правоохранители делают замечание пассажирке, что ее ребенок сидит на холодном полу и плачет, а женщина не обращает на это внимания, однако заявляет, что успокаивать ребенка — это их работа.

Кроме того, женщина предъявляла претензии сотрудникам полиции, что ее сняли с рейса. Она требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на самолет. В итоге сотрудники попросили женщину пройти с ними в отделение.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала. В пресс-службе аэропорта инцидент не стали комментировать.