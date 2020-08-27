Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым 

ТАСС 24 минуты назад
Пропавший в Сибири ребенок-аутист найден мертвым
Фото: РИА Новости
Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Сообщения о пропаже подростка в Октябрьском районе Новосибирска появились 1 июля. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами следственного управления СК по Новосибирской области в лесном массиве в 4 км от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего Олега Иванова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
ТАСС: последние новости
В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН В Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военнослужащего РВСН Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода СМИ: напавший на мечети в Крайстчерче австралиец отказался от выступления в суде СМИ: напавший на мечети в Крайстчерче австралиец отказался от выступления в суде
Происшествия , Криминал , Олег Иванов , Анастасия Кулешова , СКР , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN: В Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали несколько…
CNN: В Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали несколько…
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
Видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Опубликовано видео соревнований по дрон-биатлону
01:19
Опубликовано видео соревнований по дрон-биатлону
Армия
Появилось видео затопленной Третьяковской галереи
02:22
Появилось видео затопленной Третьяковской галереи
Погода
Появилось видео нападения коров на людей
01:22
Появилось видео нападения коров на людей
Происшествия
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Россиянин на квадроцикле открыл огонь по детям
00:48
Россиянин на квадроцикле открыл огонь по детям
Происшествия
Российский ракетчик выдал гостайну Украине
01:11
Российский ракетчик выдал гостайну Украине
Происшествия Армия
Туристы в Крыму столкнулись с серьезной проблемой
00:58
Туристы в Крыму столкнулись с серьезной проблемой
Общество
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение