26 августа в городе Керчь в одном из многоквартирных домов прогремел взрыв на верхних этажах. На место происшествия оперативно выдвинулась спасательная бригада МЧС, которая увидела пожар на месте взрыва. После этого на место происшествия были вызваны пожарные. К счастью, погибших в пожаре нет, но одна женщина серьезно пострадала, находясь недалеко от эпицентра взрыва. Всего огнем было охвачено 40 квадратных метров помещений. Густой дым стоял на 9-ом и 10-ом этажах. Пожар был полностью ликвидирован в 19:01 по московскому времени. Предварительной причиной взрыва называют утечку газа.
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
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