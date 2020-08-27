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Судьба Белоруссии. Главное

Появилось видео нападения коров на людей 

Вадим Дроздов 28 минут назад
В городе Верхний Уфалей в Челябинской области коровы нападают на людей и держат население в страхе. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как стадо во дворе жилого дома ведет себя агрессивно по отношению к полицейскому, который прибыл на вызов. Коровы напали на одну из жительниц домов, после чего поступил звонок в отделение. Прибывший на место наряд полиции попытался прогнать животных из двора, но получил серьезный отпор. Пока один из полицейских бегал от коровы вокруг детской площадки, его напарник пытался сиреной прогнать остальное стадо, но коровы просто выли в ответ.
Происшествия , Видео , Верхний Уфалей , Челябинская Область
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