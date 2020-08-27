Россиянку спасли из двухдневного ледяного плена

Из расщелины на леднике Гренц в Альпах спасатели вызволили проживающую в Германии россиянку. Она проигнорировала предупреждения сотрудников дома и отправилась на ледник в одиночку.

«Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения», — цитирует ТАСС сообщение горно-спасательной службы Air Zermatt.

На прогулке женщина сорвалась в расщелину 10-15 метров глубиной и провела там два дня и две ночи. По счастливой случайности ее призывы о помощи услышали оказавшиеся рядом альпинисты. Они вызвали спасателей.

В Air Zermatt отметили, что у пострадавшей была легкая степень переохлаждения (температура тела 34 градуса), ее на вертолете доставили в клинику. Спасатели признались, что таких счастливых случаев в Альпах не было лет 20.