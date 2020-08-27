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В Керчи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 115 человек 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Жителей дома временно разместили в санатории «Москва Крым» и хостеле «Вулкан».
В Керчи в многоэтажном доме произошло обрушение перекрытий в одной из комнат с 10 на 9 этаж на площади 12 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Крым.
По информации СМИ, в доме на улице Кирова сначала произошел взрыв с последующим возгоранием. Была проведена эвакуация всего дома.

«Состоянием на 20:00 из дома №93 по улице Кирова эвакуировано 115 человек. На месте создана комиссия КЧС и ОПБ администрации города Керчь», — говорится в сообщении.

Жителей дома временно разместили в санатории «Москва Крым» и хостеле «Вулкан». По информации МЧС, пожар был локализован в 17.38 пожар на площади 40 квадратных метров, в 18.28 возгорание было ликвидировано. В результате инцидента повреждены четыре квартиры. Погибших нет.
На месте происшествия работали 175 человек и 37 единиц техники. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.
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Происшествия , Видео , МЧС , Керчь
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