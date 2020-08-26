Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

500 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ в Москве 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Более 500 человек были эвакуированы из загоревшегося торгово-развлекательного центра «Ханой-Москва» на Ярославском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным представителя спасательной службы, в помещении конференц-зала на третьем этаже ТРЦ загорелась мебель и личные вещи сотрудников. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Возгоранию был присвоен ранг «Пожар 1бис». Пожарным за короткое время удалось эвакуировать более 500 посетителей центра и ликвидировать огонь.
Утром, как сообщал «Рамблер», в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошел взрыв газа. В результате начался пожар: жильцы верхних этажей оказались отрезаны от выхода огнем. Из дома, в том числе по пожарной лестнице были эвакуированы 10 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Отмечается, что взрыв спровоцировал обрушение перекрытий. Известно о двух пострадавших, среди которых есть женщина, которую взрывной волной выбросило из окна.
Комментарии
Происшествия , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие возвращения Тихановской в Белоруссию
Названо условие возвращения Тихановской в Белоруссию
В Пекине не осталось больных коронавирусом
В Пекине не осталось больных коронавирусом
Новая звезда: Ким Чен Ын поделился с сестрой властью
Новая звезда: Ким Чен Ын поделился с сестрой властью
Протесты в Белоруссии: Тихановская назвала число погибших
Протесты в Белоруссии: Тихановская назвала число погибших
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение