Более 500 человек были эвакуированы из загоревшегося торгово-развлекательного центра «Ханой-Москва» на Ярославском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным представителя спасательной службы, в помещении конференц-зала на третьем этаже ТРЦ загорелась мебель и личные вещи сотрудников. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Возгоранию был присвоен ранг «Пожар 1бис». Пожарным за короткое время удалось эвакуировать более 500 посетителей центра и ликвидировать огонь.

Утром, как сообщал «Рамблер», в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошел взрыв газа. В результате начался пожар: жильцы верхних этажей оказались отрезаны от выхода огнем. Из дома, в том числе по пожарной лестнице были эвакуированы 10 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Отмечается, что взрыв спровоцировал обрушение перекрытий. Известно о двух пострадавших, среди которых есть женщина, которую взрывной волной выбросило из окна.