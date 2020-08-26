Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Фото: РИА Новости
Суд в Киеве арестовал все недвижимое имущество и акции украинского судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" по уголовному делу о хищении и "отмывании" средств, которое ранее было возбуждено против экс-президента Украины Петра Порошенкою. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и было возбуждено данное дело.
Он уточнил, что по ходатайству офиса генпрокурора Украины было арестовано 94% акций этого предприятия.
Портнов также отметил, что одобряет решение украинских властей продолжать уголовное производство в отношении Порошенко "по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов" при проведении "фиктивной сделки продажи в офшоре" завода.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
Газета.Ru: последние новости
Защитника Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве Защитника Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве Омские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы Омские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы Торговый центр на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за задымления Торговый центр на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за задымления
Происшествия , В мире , Конфликты , Андрей Портнов , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причал в РФ протаранил иностранный танкер
Причал в РФ протаранил иностранный танкер