Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко 

Суд в Киеве арестовал все недвижимое имущество и акции украинского судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" по уголовному делу о хищении и "отмывании" средств, которое ранее было возбуждено против экс-президента Украины Петра Порошенкою. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский юрист Андрей Портнов , по заявлению которого и было возбуждено данное дело.

Он уточнил, что по ходатайству офиса генпрокурора Украины было арестовано 94% акций этого предприятия.

Портнов также отметил, что одобряет решение украинских властей продолжать уголовное производство в отношении Порошенко "по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов" при проведении "фиктивной сделки продажи в офшоре" завода.