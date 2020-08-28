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На Шпицбергене белый медведь убил человека 

РИА Новости и ещё 6 25 минут назад
Белый медведь убил человека на Шпицбергене
Фото: РИА Новости
Белый медведь забрался в ночь на пятницу в кемпинг на окраине Лонгьира на архипелаге Шпицберген и напал на человека, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

"Один человек погиб после ночного нападения белого медведя на кемпинг за пределами Лонгьира. Медведь застрелен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция получила сообщение о случившемся в 3.50 по местному времени (4.50 мск). Раненое животное направилось в сторону местного аэропорта и позже погибло на парковке.
Врачи не смогли спасти пострадавшего от медведя. "Больше никто не пострадал, однако еще шесть человек были отправлены в местную больницу. Погибший пока не идентифицирован", — говорится в сообщении.
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