Захваченных пиратами моряков из РФ вызволили

Российских моряков, попавших в плен к нигерийским пиратам, освободили. Об этом сообщается на сайте МИД Росиии.

Семеро россиян с корабля Curacao Trader были вызволены благодаря совместным усилиям российских дипломатов в Абудже , нигерийских официальных властей и представителя судовладельца. Сейчас моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт.

Состояние здоровья освобожденных удовлетворительное. Перед возвращением на родину им предстоит пройти медосмотр.

17 июля пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. Судно шло под флагом Либерии и принадлежало компании Curacao Trader Shipping. Когда оно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.