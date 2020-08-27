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Захваченных нигерийскими пиратами российских моряков вызволили 

Lenta.ru и ещё 10 34 минуты назад
Захваченных пиратами моряков из РФ вызволили
Фото: @GlobalDryad
Российских моряков, попавших в плен к нигерийским пиратам, освободили. Об этом сообщается на сайте МИД Росиии.
Семеро россиян с корабля Curacao Trader были вызволены благодаря совместным усилиям российских дипломатов в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца. Сейчас моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт.
Состояние здоровья освобожденных удовлетворительное. Перед возвращением на родину им предстоит пройти медосмотр.
17 июля пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. Судно шло под флагом Либерии и принадлежало компании Curacao Trader Shipping. Когда оно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.
Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Представители этой структуры в основном представляют собой хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.
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Происшествия , Нигерия
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