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Охранники Зеленского избили беженку из Донбасса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Охранники Зеленского избили беженку из Донбасса
Фото: Reuters
Сотрудники личной охраны президента Украины Владимира Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских избили активистку Алину Новикову, которая пыталась поговорить с главой государства. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Зеленский, по данным журналистов, не видел случившегося и покинул место инцидента.
В официальном документе судмедэкспертизы указывается, что у девушки сломано ребро. Пострадавшая — беженка из Донбасса, регулярно участвующая в «акциях в защиту Украины».
Сторонники Зеленского связывают случившееся с мэром Днепра Борисом Филатовым, который находится в конфликте с олигархом Игорем Коломойским.
26 августа Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр. Он пообещал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнется до конца сентября. Зеленский также посетил гимназию, осмотрел участок автодороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова.
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Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , Алина Новикова , Борис Филатов , Южмаш , Московский комсомолец
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