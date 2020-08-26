Охранники Зеленского избили беженку из Донбасса 

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Зеленский, по данным журналистов, не видел случившегося и покинул место инцидента.

В официальном документе судмедэкспертизы указывается, что у девушки сломано ребро. Пострадавшая — беженка из Донбасса, регулярно участвующая в «акциях в защиту Украины».

Сторонники Зеленского связывают случившееся с мэром Днепра Борисом Филатовым , который находится в конфликте с олигархом Игорем Коломойским.