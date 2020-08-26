ЧП в Крыму: в жилом доме произошел взрыв

Один человек получил травмы в результате взрыва, который произошел в многоэтажке в Керчи сообщает ТАСС. Причиной инцидента назван хлопок бытового газа.

26 августа на пульт дежурного спасательной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном доме на улице Кирова. Сотрудники МЧС , прибыв по месту вызова, выяснили, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, который спровоцировал возникновение пожара, охватившего два этажа. Спасатели эвакуировали пять человек. Пожарные расчеты довольно быстро сумели локализовать возгорание на площади около 40 квадратных метров.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что в результате пострадал один человек. Огнем оказались повреждены несколько квартир на восьмом и девятом этажах. В результате взрыва конструкции здания выдержали, обрушения и повреждения несущих стен и перекрытий зафиксировано не было.

В апреле текущего года, как сообщал "Рамблер", в Краснодаре в результате взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб. Хлопок произошел в квартире на четвертом этаже. Скончался 68-летний пенсионер, которые на момент ЧП находился у себя дома.