Мужчина до смерти избил пенсионерку в Подмосковье 

В подмосковном Дмитрове мужчине предъявили обвинение в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 26 августа.

Предварительно, убийство произошло 24 августа в поселке Икша. Мужчина нанес телесные повреждения 84-летней женщине во время ссоры, от которых она скончалась на месте. У погибшей были зафиксированы закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, разрыв внутренних органов.

Известно, что мужчина отказался от дачи показаний, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, уточнили в ведомстве.