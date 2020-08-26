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Мужчина до смерти избил пенсионерку в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Мужчина до смерти избил пенсионерку в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
В подмосковном Дмитрове мужчине предъявили обвинение в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 26 августа.
Предварительно, убийство произошло 24 августа в поселке Икша. Мужчина нанес телесные повреждения 84-летней женщине во время ссоры, от которых она скончалась на месте. У погибшей были зафиксированы закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, разрыв внутренних органов.
Известно, что мужчина отказался от дачи показаний, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, уточнили в ведомстве.
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Происшествия , Криминал , Дмитров , Московская область
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