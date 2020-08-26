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Судьба Белоруссии. Главное

Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в Керчи 

ТАСС 1 час назад
ЧП в Крыму: в жилом доме произошел взрыв
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым
Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Керчи с последующим пожаром на двух этажах. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В десятиэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа. После него последовал пожар, который охватил два этажа", — сказал собеседник агентства, добавив, что обрушения конструкций нет.

По данным источника, в результате взрыва пострадал один человек.
Телеканал «Крым 24»
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар был локализован.

"С верхних этажей эвакуированы пять человек. В 17:38 пожар локализован на площади 40 кв. м", — сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что пожар произошел на улице Кирова в доме 93.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Керчь
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