Назван преемник жестоко убитого вора Гули

После убийства 47-летнего «вора в законе» Надира Салифова , более известного как Лоту Гули, руководить созданной им криминальной империей, включающей в себя десятки овощных рынков по всей России , будет его младший брат Намик Салифов (Бакинский), сообщает «Новая газета».

Аналитики полагают, что наследнику Гули не удастся успешно продолжить дело погибшего родственника, а на территории постсоветского пространства начнется передел криминальных сфер влияния.

Намику Салифову 44 года. В 1996 году он вместе со старшим братом был приговорен к длительному сроку лишения свободы за участие в разборках между двумя группировками, в результате которых несколько человек погибли. Оба брата по неизвестным причинам освободились раньше положенного срока. В 2013 году в Стамбуле Намика «короновали», и он получил статус «вора в законе».

Как сообщал «Рамблер», 19 августа Лоту Гули застрелили в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули, 26-летний Хаган Зейналов, известный в криминальном мире как Хан Бакинский. Предполагается, что Лоту Гули таким образом отомстили за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского, с которым авторитет не мог поделить сферы влияния на овощных рынках.

Известно, что Намик Салифов, названный наследником криминальной империи теперь будет собирать дань, исчисляемую сотнями миллионов рублей, с десятков рынков по всему СНГ, в том числе и в России. При этом аналитики полагают, что криминальные войны в ближайшее время войдут в новую фазу, поскольку после смерти Лоту Гули появилось много желающих переделить некогда принадлежавшие ему огромные финансовые потоки.