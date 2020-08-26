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Судьба Белоруссии. Главное

Раскрыто имя наследника империи убитого вора Лоту Гули 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Назван преемник жестоко убитого вора Гули
Фото: Прайм Крайм
После убийства 47-летнего «вора в законе» Надира Салифова, более известного как Лоту Гули, руководить созданной им криминальной империей, включающей в себя десятки овощных рынков по всей России, будет его младший брат Намик Салифов (Бакинский), сообщает «Новая газета».
Аналитики полагают, что наследнику Гули не удастся успешно продолжить дело погибшего родственника, а на территории постсоветского пространства начнется передел криминальных сфер влияния.
Намику Салифову 44 года. В 1996 году он вместе со старшим братом был приговорен к длительному сроку лишения свободы за участие в разборках между двумя группировками, в результате которых несколько человек погибли. Оба брата по неизвестным причинам освободились раньше положенного срока. В 2013 году в Стамбуле Намика «короновали», и он получил статус «вора в законе».
Раскрыты подробности убийства «вора в законе» Лоту Гули
Как сообщал «Рамблер», 19 августа Лоту Гули застрелили в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в ближайшее окружение Лоту Гули, 26-летний Хаган Зейналов, известный в криминальном мире как Хан Бакинский. Предполагается, что Лоту Гули таким образом отомстили за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского, с которым авторитет не мог поделить сферы влияния на овощных рынках.
Известно, что Намик Салифов, названный наследником криминальной империи теперь будет собирать дань, исчисляемую сотнями миллионов рублей, с десятков рынков по всему СНГ, в том числе и в России. При этом аналитики полагают, что криминальные войны в ближайшее время войдут в новую фазу, поскольку после смерти Лоту Гули появилось много желающих переделить некогда принадлежавшие ему огромные финансовые потоки.

«У него (Намика) нет и сотой части того авторитета, который был у его брата. А потому ему вряд ли удастся удержать империю, выстроенную Надиром Салифовым», — говорится в статье.

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Происшествия , Надир Салифов
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