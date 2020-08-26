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Еще 12 человек с коронавирусом умерли в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 3 14 минут назад
Еще 12 человек с коронавирусом умерли в Москве
Фото: Вечерняя Москва
За минувшие сутки в Москве скончались 12 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как уточнили в оперштабе, у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксировали еще 4676 случаев коронавируса нового типа. Лидерами по числу новых заболевших оказались Москва (640 пациентов), Санкт-Петербург (181) и Подмосковье (143).
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Происшествия , Москва
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