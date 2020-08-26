Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении

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Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве 

ТАСС 1 час назад
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Расследуется дело в отношении жены Анзора Псунокова по статье УК РФ "Мошенничество", она сейчас находится под домашним арестом. Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Москве, я являюсь свидетелем в этом деле. Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 млн рублей, в кафе "Хинкальная", и поэтому меня необходимо сделать из свидетеля обвиняемым", — сказал он.

По словам Пашаева, телефонный биллинг показал, что его вообще в этом кафе не было.

"Я считаю, что все это попытка оказать давление на меня в связи с делом Ефремова", — отметил адвокат.

Ранее представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что в отношении адвоката Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом Ефремова.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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