Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении

"Расследуется дело в отношении жены Анзора Псунокова по статье УК РФ "Мошенничество", она сейчас находится под домашним арестом. Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Москве, я являюсь свидетелем в этом деле. Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 млн рублей, в кафе "Хинкальная", и поэтому меня необходимо сделать из свидетеля обвиняемым", — сказал он.