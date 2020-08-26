Пациент умер на пороге российской больницы

Житель Якутии скончался возле приемного покоя Алданской районной больницы. В соцсетях распространился ролик, на котором видно, как мужчина лежит на пороге медучреждения. По словам автора видео, медики не хотели заносить больного, потому что тот вонял. В Минздраве Якутии тем временем объяснили, что причин для госпитализации не было — мужчину отправили домой, однако тот отказался следовать советам врачей. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Прокуратура Алданского района Якутии проводит проверку сообщения в социальных сетях о смерти мужчины возле приемного покоя местной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Начата проверка по сообщению о смерти пожилого мужчины возле приемного покоя Алданской центральной районной больницы. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи», — говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также организуют процессуальную проверку следственным отделом по Алданскому району Следственного комитета РФ

В соцсетях распространили видео, на котором видно, как мужчина лежит возле Алданской районной больницы.

« [Медики] не хотят его заносить, потому что он, видите ли, воняет. А он лежит так уже полдня», — комментирует автор ролика.

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова рассказала, что скорую помощь вызвали к столовой, откуда этот пациент в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в стационар. Была проведена компьютерная томография, и у пациента не обнаружили патологий. Ему поставили диагноз «острый бронхит» и констатировали алкогольное опьянение, отправив домой.

Однако мужчина не ушел, а продолжил выпивать во дворе больницы. «Была попытка транспортировать мужчину домой, на что мужчина агрессивно отреагировал», — сообщила Борисова. В 7 часов утра фельдшер обнаружила его мертвым.

Ранее, в мае 2020 года, в городе Дзержинск Нижегородская области женщина родила ребенка у подъезда собственного дома, не дождавшись приезда врачей. Об этом сообщали в областном минздраве.

Роды принимали случайные прохожие. Видео о случившемся появилось в соцсетях вечером 29 мая. Согласно комментариям очевидцев на видеозаписи, роженица и ее муж вызвали скорую помощь, но она ехала слишком долго.

По данным главы областного минздрава Давида Мелик-Гусейнова, по факту произошедшего начали расследование. Выяснили, что вызов на скорую поступил в 17:59, врачи прибыли по адресу в 18:15. При этом нормативное время доезда — 20 минут.

На месте медики обнаружили лежавшую на земле женщину с новорожденным ребенком. Выяснилось, что она — жительница другого города. На учете она не состоит, и даже не знает срок беременности. Мать и ребенка доставили в дзержинский перинатальный центр.

Между тем в апреле 2020 года в департаменте здравоохранения Москвы сообщали, что 48-летняя жительница Москвы Елена Чуклова умерла на лавочке возле подъезда своего дома после того, как ее выписали из больницы.

17 апреля москвичка поступила в городскую клиническую больницу № 52 с подозрением на пневмонию, рассказали в ведомстве. Елена Чуклова жаловалась на слабость и повышенную температуру. Также Telegram-канал Mash писал, что у женщины был цирроз печени.

Врачи обследовали Чуклову, взяли анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 и провели компьютерную томографию легких. Медики не увидели изменений в легких женщины, а тест на коронавирус дал отрицательный результат.

«Подозрения на коронавирус не подтвердились. В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», — заявляли в департаменте. В то же время Mash утверждает, что Чуклову выписали только после того, как врачи не смогли дозвониться до ее сына.

В день выписки «пациентка была активна, самостоятельно передвигалась», ее привезли домой из больницы на социальном такси, рассказывали в департаменте здравоохранения. Там отмечали, что возле дома женщину встретили социальные работники, помогающие местным жителям.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как мужчина в белом защитном костюме выводит Елену Чуклову из микроавтобуса и оставляет ее на лавочке, к которой подходят три женщины в медицинских масках. Увидев, что женщине стало плохо, они вызвали скорую помощь и позвонили ее сыну, попросив спуститься. Машина скорой помощи прибыла на место через 11 минут после вызова, врачи констатировали смерть женщины.

Департамент здравоохранения Москвы организовал внутреннюю проверку по факту смерти женщины. Вскрытие показало, что она умерла от острой сердечной недостаточности, возникшей на фоне кардиомиопатии (заболевание миокарда, — «Газета.Ru») и выраженных изменений в органах из-за алкоголя. «Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет», — подчеркивали в ведомстве.