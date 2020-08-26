«Выкинуло из окна»: взрыв в жилом доме в Москве

В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По данным МЧС, пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение. Одну женщину выбросило из окна взрывной волной. В результате инцидента начался пожар — пламя охватило второй, третий и четвертый этажи. Люди на верхних этажах были отрезаны огнем. Пожар удалось потушить в течение часа — жителей дома эвакуировали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.
На западе Москвы в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв, после которого разгорелся пожар — пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение столичной больницы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
Известно, что один из потерпевших отравился угарным газом. Еще одну жительницу дома взрывной волной выбросило из окна. «Женщину снесло прямо. Выкинуло ее из окна. Живая она», — сообщили очевидцы изданию «Подъем».
«На улице Кубинка в доме номер 4 огнем охвачены второй, третий и четвертый этажи», — рассказал источник в экстренных службах агентству ТАСС. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на втором этаже.
Очевидцы снимали пожар на видео. «Все горит. Был сильный взрыв», — комментирует автор одного из таких роликов.
По информации МЧС, в результате взрыва обрушений нет. В ведомстве также заявляли, что долгое время на верхних этажах оставались люди, отрезанные огнем — пожару изначально присвоили второй ранг сложности. Его потушили в течение часа — 16 человек были эвакуированы. По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб для спасения жителей верхних этажей использовали приставные штурмовые лестницы.
Источник из МЧС рассказал ТАС, что взрыв в доме мог произойти из-за проблем с газовой колонкой. При этом СМИ сообщают, что газовое оборудование в доме проверялось пять месяцев назад.
В прокуратуре тем временем устанавливают точные причины произошедшего. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования. Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», — говорится в сообщении ведомства.
По указанию прокурора города Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и и. о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров. Как заявили в столичном Дептрансе, в районе горящего дома до сих пор перекрыто движение.
Ранее, 21 августа 2020 года, в многоэтажном доме в Ярославле также прогремел взрыв и начался пожар. Об этом сообщали в ГУ МЧС по Ярославской области. По данным ведомства, одна женщина погибла, еще четверо пострадали — медики оценивали их состояние как среднетяжелое.
Взрыв произошел на четвертом этаже десятиэтажного жилого здания. В результате инцидента обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах. «На шестом рухнули перекрытия пола, на втором — потолок», — рассказывал порталу 76.ru присутствовавший на месте ЧП ярославец Андрей Лебедев. Всего же, по информации МЧС, в доме расположено 199 квартир.
Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, минимум восемь квартир повреждены. Очевидцы выложили в сеть видео с места трагедии. «Смотри, все стекла повылетали», — комментирует автор одного из роликов.
«В момент взрыва я находился примерно в паре километров от этого места. Звук был очень сильный. Потом я увидел столб дыма, и сев на велосипед, приехал на Батова. Там был разрушен подъезд панельного дома.
На расстоянии 200 метров от эпицентра взрыва валялись пластиковые рамы, все пространство перед домом было усеяно битыми стеклами»,
— сообщал порталу echo76.ru местный житель Станислав.
Долгое время под завалами оставались женщина и ребенок — спасти их не удалось. Всего из здания были эвакуированы 60 человек. На месте ЧП работали кинологи с собаками. «Людей выносят на носилках», — рассказывал очевидец «Пятому каналу».
Единая дежурно-диспетчерская служба города заявила, что причиной инцидента стал взрыв газа. На место происшествия прибыл глава Ярославля Владимир Волков. Он заявил о создании оперштаб. Также к взорвавшемуся дому приехали замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин и зампредправительства Ярославской области Роман Колесов.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также сообщал, что будет содействовать помощи пострадавшим. «Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие», — писал он в соцсети «ВКонтакте». Людей, пострадавших в результате взрыва, перевезли в гостиницу «Которосль».