«Выкинуло из окна»: взрыв в жилом доме в Москве

В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По данным МЧС, пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение. Одну женщину выбросило из окна взрывной волной. В результате инцидента начался пожар — пламя охватило второй, третий и четвертый этажи. Люди на верхних этажах были отрезаны огнем. Пожар удалось потушить в течение часа — жителей дома эвакуировали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.

На западе Москвы в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв, после которого разгорелся пожар — пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение столичной больницы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Известно, что один из потерпевших отравился угарным газом. Еще одну жительницу дома взрывной волной выбросило из окна. «Женщину снесло прямо. Выкинуло ее из окна. Живая она», — сообщили очевидцы изданию «Подъем».

«На улице Кубинка в доме номер 4 огнем охвачены второй, третий и четвертый этажи», — рассказал источник в экстренных службах агентству ТАСС. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на втором этаже.

Очевидцы снимали пожар на видео. «Все горит. Был сильный взрыв», — комментирует автор одного из таких роликов.

По информации МЧС, в результате взрыва обрушений нет. В ведомстве также заявляли, что долгое время на верхних этажах оставались люди, отрезанные огнем — пожару изначально присвоили второй ранг сложности. Его потушили в течение часа — 16 человек были эвакуированы. По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб для спасения жителей верхних этажей использовали приставные штурмовые лестницы.

Источник из МЧС рассказал ТАС, что взрыв в доме мог произойти из-за проблем с газовой колонкой. При этом СМИ сообщают, что газовое оборудование в доме проверялось пять месяцев назад.

прокуратуре тем временем устанавливают точные причины произошедшего. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования. Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», — говорится в сообщении ведомства.

По указанию прокурора города Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и и. о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров . Как заявили в столичном Дептрансе, в районе горящего дома до сих пор перекрыто движение.

Ранее, 21 августа 2020 года, в многоэтажном доме в Ярославле также прогремел взрыв и начался пожар. Об этом сообщали в ГУ МЧС по Ярославской области. По данным ведомства, одна женщина погибла, еще четверо пострадали — медики оценивали их состояние как среднетяжелое.

Взрыв произошел на четвертом этаже десятиэтажного жилого здания. В результате инцидента обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах. «На шестом рухнули перекрытия пола, на втором — потолок», — рассказывал порталу 76.ru присутствовавший на месте ЧП ярославец Андрей Лебедев . Всего же, по информации МЧС, в доме расположено 199 квартир.

Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, минимум восемь квартир повреждены. Очевидцы выложили в сеть видео с места трагедии. «Смотри, все стекла повылетали», — комментирует автор одного из роликов.

«В момент взрыва я находился примерно в паре километров от этого места. Звук был очень сильный. Потом я увидел столб дыма, и сев на велосипед, приехал на Батова. Там был разрушен подъезд панельного дома.

На расстоянии 200 метров от эпицентра взрыва валялись пластиковые рамы, все пространство перед домом было усеяно битыми стеклами»,

— сообщал порталу echo76.ru местный житель Станислав.

Долгое время под завалами оставались женщина и ребенок — спасти их не удалось. Всего из здания были эвакуированы 60 человек. На месте ЧП работали кинологи с собаками. «Людей выносят на носилках», — рассказывал очевидец «Пятому каналу».

Единая дежурно-диспетчерская служба города заявила, что причиной инцидента стал взрыв газа. На место происшествия прибыл глава Ярославля Владимир Волков . Он заявил о создании оперштаб. Также к взорвавшемуся дому приехали замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин и зампредправительства Ярославской области Роман Колесов