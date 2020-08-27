Подполковник присвал премии российских полицейских

По версии следствия, в 2016 году подполковник полиции выписывал завышенные премии своим подчиненным. Как только деньги поступили на счета сотрудников, он велел обналичивать средства и передавать их ему лично или через посредников. Присвоенные деньги Мурашов тратил на свои нужды.

СКР возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение с использование служебного положения») и по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие устанавливает всех полицейских, подвергшихся поборам со стороны подполковника.