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Подполковник задержан за присвоение премий российских полицейских 

Lenta.ru и ещё 6 25 минут назад
Подполковник присвал премии российских полицейских
Фото: РИА Новости
В Курганской области задержан начальник межрайонного отдела МВД России «Каргапольский» Денис Мурашов за аферу с премиями подчиненных. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, в 2016 году подполковник полиции выписывал завышенные премии своим подчиненным. Как только деньги поступили на счета сотрудников, он велел обналичивать средства и передавать их ему лично или через посредников. Присвоенные деньги Мурашов тратил на свои нужды.
СКР возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение с использование служебного положения») и по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие устанавливает всех полицейских, подвергшихся поборам со стороны подполковника.
30 июня сообщалось, что в Ростовской области оперативники ФСБ задержали подполковника МВД, который попался на сутенерстве.
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Происшествия , Денис Мурашов , ФСБ , СКР , МВД , Курганская Область
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