Названа причина крушения Boeing в Сочи

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

СК завершил расследование аварии «Боинга» в аэропорту Сочи 

Национальная Служба Новостей и ещё 9 2 часа назад
Следователи управления по особо важным делам СК России завершили расследование инцидента с самолётом «Боинг», который при посадке в Сочи 1 сентября 2018 года выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился в русле реки Мзымта. Тогда из 170 человек на борту судна пострадали 18.
Расследование проводили в отношении командира экипажа Алексея Шнырёва, которого СК считает виновным в нарушении правил безопасности. Следствие установило, что он проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолёта, предупреждающие о возможном сдвиге ветра и фактически запрещающие посадку. Шнырёв не увёл самолёт на второй круг и зашёл на посадку на удалении более тысячи метров от входного торца вместо установленных 600 метров, отмечает RT. Следствие также утверждает, что Шнырёв в нарушение требований эксплуатационной документации включил реверс двигателей через 17 секунд после касания полосы. В итоге экипаж не смог вовремя остановить самолёт, который выкатился за пределы ВПП на скорости 140 км/ч. СК передал уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Болезнь или интоксикация? Российские и немецкие врачи поспорили о диагнозе Навального Болезнь или интоксикация? Российские и немецкие врачи поспорили о диагнозе Навального Ефремов утверждает, что не был за рулем во время смертельного ДТП Ефремов утверждает, что не был за рулем во время смертельного ДТП Состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении Состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении
Комментарии 2
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , СКР , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Эрдоган заявил о готовности Турции к войне
01:07
Эрдоган заявил о готовности Турции к войне
В мире
Названа причина крушения Boeing в Сочи
00:41
Названа причина крушения Boeing в Сочи
Происшествия
Экс-полковника Захарченко признали склонным к побегу
01:35
Экс-полковника Захарченко признали склонным к побегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение