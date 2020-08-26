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Крушение Boeing в Сочи: назван виновный 

Мария Иванова и ещё 13 55 минут назад
В России завершилось расследование дела о самолете, съехавшем в реку при посадке в Сочи в 2018 году. Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ, дело против командира лайнера Алексея Шнырева направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как писал «Рамблер», Boeing авиакомпании Utair прилетел в Сочи из Москвы Сочи 31 августа 2018 года, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал в реку. В результате происшествия пострадали 18 из 170 человек находившихся на борту человек.
В СК пришли к выводу, что Шнырев проигнорировал «визуальные и голосовые» сигналы систем самолета о сдвиге ветра, запрещающие сажать самолет и обязывающие пилота уйти на второй круг.
По данным следователей, из-за этих нарушений посадка прошла «на удалении 1 285 метров от ее входного торца вместо установленных 600 метров». Реверс двигателей, утверждают в СК, Шнырев включил в нарушение требований эксплуатационной документации через 17 секунд после касания ВПП.
В СК заявили, что из-за допущенных Шныревым нарушений он не смог остановить самолет в пределах ВВП и судно на скорости в 140 километров в час выкатилось за ее пределы. Лайнер получил повреждения, в результате чего началось возгорание топлива.
В Utair ранее заявляли, что причиной аварии стало затопление взлетно-посадочной полосы. В авиакомпании считают, что наземные службы аэропорта передали пилотам неверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой.
Комментарии 14
Происшествия , Видео , Boeing , Генпрокуратура РФ , ЮТэйр , Сочи
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