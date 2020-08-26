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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями
Фото: РИА Новости
Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи — мужчина — находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
По данным пресс-службы, во вторник в Челябинске зафиксировано групповое отравление грибами-зонтиками семьей, которая сама собирала грибы.

"Вызов поступил в 21.47 (19.47 мск), повод — отравление пищей. Мужчина, 63 года, после отравления находится в токсической коме, он госпитализирован в областную клиническую больницу №3. Женщина, 61 год, с галлюцинациями, эйфорией госпитализирована в горбольницу №5", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в 21.49 (19.49 мск) поступил вызов к их 33-летней дочери на другой адрес, также в связи с отравлением грибами. Женщина с рвотой, тошнотой, эйфорией госпитализирована в горбольницу №5, добавила она.
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