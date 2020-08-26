"Ощущалась взрывная волна": Очевидец – о взрыве в Москве

Очевидец рассказал телеканалу Москва 24 о том, что происходит в районе пожара в жилом доме на улице Кубинка

Фото: Москва24 Москва24

По словам Вячеслава, взрыв произошел в 9:47. В соседнем доме, где он проживает, ощущалась взрывная волна. После взрыва на улице побежали люди. Соседи говорят, что женщину взрывной волной выбросило с третьего этажа. Она погибла.

Очевидец отметил, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Угловая квартира на третьем этаже сгорела полностью. Там обвалились перегородки. Первый и второй этажи, на первый взгляд, не пострадали. На балконе четвертого этажа было видно пламя.

Спасение людей осложнялось пожаром на козырьке подъезда. Однако к настоящему моменту всех жильцов эвакуировали, добавил очевидец.

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме горят 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место выехали значительные силы экстренных служб.