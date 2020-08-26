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Судьба Белоруссии. Главное

"Ощущалась взрывная волна". Очевидец – о ЧП в доме на улице Кубинке

Москва24
2 часа назад
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Очевидец рассказал телеканалу Москва 24 о том, что происходит в районе пожара в жилом доме на улице Кубинка.
"Ощущалась взрывная волна": Очевидец – о взрыве в Москве
Фото: Москва24Москва24
По словам Вячеслава, взрыв произошел в 9:47. В соседнем доме, где он проживает, ощущалась взрывная волна. После взрыва на улице побежали люди. Соседи говорят, что женщину взрывной волной выбросило с третьего этажа. Она погибла.
Очевидец отметил, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Угловая квартира на третьем этаже сгорела полностью. Там обвалились перегородки. Первый и второй этажи, на первый взгляд, не пострадали. На балконе четвертого этажа было видно пламя.
Спасение людей осложнялось пожаром на козырьке подъезда. Однако к настоящему моменту всех жильцов эвакуировали, добавил очевидец.
В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме горят 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место выехали значительные силы экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва пострадала женщина. Она была передана медикам для осмотра. Для ликвидации последствий происшествия движение на улице Кубинке ограничили. Водителей призвали объезжать место происшествия.
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Происшествия,Москва,Кубинка,
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