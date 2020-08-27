«Новозеландскому Брейвику» вынесли приговор

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение, сообщает New Zealand Herald.

«Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — сказал судья Кэмерон Мандер.

Таррант через общественного защитника сообщил, что не возражает против назначенного наказания. Предположительно, н будет отбывать наказание в тюрьме Окленда. В дальнейшем Тарранта, вероятно, депортируют на родину в Австралию, где тот продолжит отбывать наказание.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала приговор суда для Тарранта. Она назвала его преступление «ужасным и достойным презрения поступком».

«Он заслуживает жизни в полном и абсолютном молчании. Я испытала облегчение, узнав, что этот человек никогда не увидит дневного света», — призналась она

Приговор Тарранту стал самым строгим в истории Новой Зеландии — впервые осужденный был лишен права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока заключения.