Россиянин случайно отсидел в тюрьме вместо брата

Суд отменил приговор жителю Саратовской области , который ранее попал в колонию вместо сводного брата, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на жену осужденного.

По данным издания, мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию. Как отмечал адвокат, его подзащитный не знал об этом.

Как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем.

"Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции", — заявила изданию супруга осужденного.

По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.

Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.