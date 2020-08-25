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МВД подтвердило перестрелку в Ингушетии 

News.ru 1 час назад
МВД подтвердило перестрелку в Ингушетии
Фото: News.ru
МВД Ингушетии подтвердило, что в регионе произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек.
По данным силовиков, инцидент произошёл в станице Нестеровской на почве возникшей ранее неприязни. У двоих человек было травматическое оружие, которое они применили.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, передаёт ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, об этом сообщали СМИ со ссылкой на источник. После перестрелки родственники раненых подрались, в результате чего пострадали ещё трое человек.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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