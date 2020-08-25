МВД подтвердило перестрелку в Ингушетии 

МВД Ингушетии подтвердило, что в регионе произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек.

По данным силовиков, инцидент произошёл в станице Нестеровской на почве возникшей ранее неприязни. У двоих человек было травматическое оружие, которое они применили.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, об этом сообщали СМИ со ссылкой на источник. После перестрелки родственники раненых подрались, в результате чего пострадали ещё трое человек.