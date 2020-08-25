Трагедия в Москве: студент разбился насмерть 

Москве погиб студент, встречавший рассвет на крыше 16-этажного дома на проспекте Вернадского. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, трое приятелей 14-и, 17-и и 22 лет попали на крышу ранним утром 25 августа через незапертую дверь. Они выпили по две бутылки пива, затем 17-летний молодой человек подошел слишком близко к краю крыши, пошатнулся и сорвался вниз.

«МК» отмечает, что погибший жил с 30-летней сестрой и недавно поступил в вуз.

Как сообщал «Рамблер», две недели назад после падения с крыши в Юго-Западном округе Москвы погиб строитель-высотник. Его коллеги рассказали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и отказывался надевать страховку.