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Назван основной источник «заражения» АУЕ среди подростков 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
Назван основной источник «заражения» АУЕ среди подростков
Фото: Газета.Ru
Глава управления воспитательной работы ФСИН Андрей Шмидко заявил, что большинство молодых преступников "заражаются" культурой АУЕ еще до того, как впервые попадают в СИЗО или колонию. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в России сейчас функционируют 23 воспитательных колонии для подростков. На 1 июля 2020 года там содержались 997 осужденных.

"Наибольшее количество осужденных, которые "заразились" криминальной субкультурой, "заразились" до ареста", — рассказал Шмидко.

Он отметил, что чаще всего к криминальной субкультуре такая молодежь примыкает из-за друзей, родственников или интернета.
На прошлой неделе Верховный суд России запретил на территории страны движение "Арестантское уголовное единство", признав его экстремистским.
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