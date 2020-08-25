Назван основной источник «заражения» АУЕ среди подростков 

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Глава управления воспитательной работы ФСИН Андрей Шмидко заявил, что большинство молодых преступников "заражаются" культурой АУЕ еще до того, как впервые попадают в СИЗО или колонию. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, в России сейчас функционируют 23 воспитательных колонии для подростков. На 1 июля 2020 года там содержались 997 осужденных.

"Наибольшее количество осужденных, которые "заразились" криминальной субкультурой, "заразились" до ареста", — рассказал Шмидко.

Он отметил, что чаще всего к криминальной субкультуре такая молодежь примыкает из-за друзей, родственников или интернета.

На прошлой неделе Верховный суд России запретил на территории страны движение "Арестантское уголовное единство", признав его экстремистским.