Второй раз за два дня: люди погибли в выгребной яме

Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области . Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу.

Во время работы подросток потерял сознание, взрослый кинулся ему на помощь, но ему тоже стало плохо. Оба скончались до приезда скорой помощи.

В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.