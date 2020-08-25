Второй раз за два дня: люди погибли в выгребной яме

Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу.
Во время работы подросток потерял сознание, взрослый кинулся ему на помощь, но ему тоже стало плохо. Оба скончались до приезда скорой помощи.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента.
В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.