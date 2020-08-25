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Во Франции неизвестные напали на прохожего с мачете и попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Неизвестные с иностранным происхождением напали на прохожего с мачете. Это произошло во Франции, видео с места происшествия публикует Telegram-канал Gallia Daily.
На видео попала группа людей «неевропейского происхождения», один из них был вооружен мачете. Злоумышленники начали избивать прохожего, однако через некоторое время их остановили — в толпу въехали на автомобиле, преступники разбежались.
Их мотивы пока не раскрыты. Отмечается, что сейчас пострадавший находится в больнице. Gallia Daily предполагает, что нападение произошло в департаменте Эсон в регионе Иль-де-Франс.
Канал добавляет, что в последнее время число атак с использованием холодного оружия во Франции стремительно растет. Утверждается, что жители страны иностранного происхождения специально используют ножи и мачете, чтобы пригрозить или ранить других, но не убить их — тем самым они избегают тюремного срока, утверждают в Gallia Daily.
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Происшествия , Видео , Франция
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