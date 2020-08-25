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Судьба Белоруссии. Главное

В Иркутске осудили семерых человек по делу о продаже контрафактного «Боярышника» 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Вынесен приговор по делу о гибели 76 россиян от «Боярышника»
Фото: ТАСС
Ленинский районный суд Иркутска приговорил к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет семерых человек, которые обвинялись в производстве и сбыте фальсифицированного спиртосодержащего средства "Боярышник", ставшего причиной массового отравления зимой 2016 года. Об этом во вторник сообщается на сайте суда.

"Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей"). В ходе рассмотрения дела было оформлено более 290 принудительных приводов, допрошено более 60 потерпевших, свыше 150 свидетелей, исследовано 107 томов уголовного дела, из которых 14 томов составляет обвинительное заключение. Проведено 148 судебных заседаний, приговор оглашался в течение пяти дней.
В декабре 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", из них 76 умерли. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны более 20 человек. В феврале 2018 года владелец торгового павильона в Иркутске и продавец были приговорены к 4 и 3 годам колонии общего режима соответственно. В сентябре еще один фигурант этого дела был приговорен к 2 годам и 7 месяцам колонии, в декабре 2 и 3 года лишения свободы соответственно получили двое жителей Иркутска. Еще одного сбытчика "Боярышника" суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей в январе 2020 года.
В сентябре 2018 года Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело в отношении семерых человек, обвиняемых в изготовлении и продаже "Боярышника". Это пятеро предпринимателей и двое продавцов. По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года они приобрели около 160 литров метилового спирта, изготовили из него кустарным способом спиртосодержащее средство "Боярышник" и сбывали в Иркутске.
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Происшествия , СКР , ФСИН , Иркутск
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