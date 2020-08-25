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Застрелил в поле на коленях: кому перешла дорогу ростовчанка 

Газета.Ru 17 минут назад
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Фото: Газета.Ru
В Ростовской области правоохранители расследуют убийство 45-летней местной жительницы. По данным СМИ, с ней расправился экс-сожитель — он подкараулил женщину около автомобиля, после чего, угрожая оружием, вывез в поле. Там он поставил ее на колени и застрелил, а затем покончил с собой.
В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту убийства 45-летней женщины ее экс-сожителем. Об этом сообщил местный портал DonDay.ru со ссылкой на анонимный источник.
По данным СМИ, трагедия произошла вечером 24 августа 2020 года в Октябрьском районе. В тот день мужчина поджидал женщину у ее автомобиля, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем, разозлившись, злоумышленник заставил ростовчанку сесть в машину — он угрожал ей оружием.
После этого он сел за руль и отвез экс-сожительницу в поле, а затем, поставив на колени, застрелил. При этом осознав, что он совершил преступление, мужчина покончил с собой. К тому времени родственники убитой сообщили о ее похищении.
Однако прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть пары. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, в том числе убийство.
Незадолго до этого расправиться с сожительницей решил житель Башкирии. По данным СК, 6 июля 2020 года в квартире в одном из сел Калтасинского района после застолья между 67-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора — он начал предъявлять женщине претензии по поводу того, что она не помогает по хозяйству приехавшей к нему в гости сестре.
Во время ссоры подозреваемый брызнул в лицо сожительницы спиртом и поджег его. Прибывшие на место медики диагностировали у нее обширные ожоги лица и верхней части туловища, ее госпитализировали в районную больницу, а затем в ожоговый центр в Уфу, где 8 июля женщина скончалась.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый арестован. Расследование дела продолжается.
Между тем похожая история произошла и в Красноярском крае. Там, в сентябре 2019 года мертвыми были найдены жительница одной из квартир в доме на Воронова и ее четырехлетняя дочь. О трупном запахе сообщила соседка. Когда полицейские вскрыли дверь, они обнаружили в квартире тела.

«Запах был, утром муж выяснял откуда, потом мы уехали на дачу, вечером вызвали полицию. Семью не знали, не слышали, что там произошло», — поясняла NGS.ru соседка, которая почувствовала запах.

Вскоре по горячим следам был задержан подозреваемый — им оказался сожитель убитой, который сообщил, что зарезал красноярку и ее ребенка из-за ревности. По версии следствия, в момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Он не только убил женщину и ребенка, но еще и ограбил их. Сожительницу он задушил, а позже, решив, что она еще жива, нанес 14 ударов ножом, а ее маленькую дочь — задушил шарфом.
После этого он несколько дней скрывал убитых в их съемной квартире: возвращался и рассыпал на месте различные порошки, чтобы скрыть запах.

«После убийства обвиняемый жил в квартире с телами погибших, а на все вопросы родственников об их местонахождении отвечал, что именно в данный момент они вышли из квартиры, не могут подойти к телефону, отвечал на смс сообщения, поступавшие на телефон погибшей», — уточняли в СК.

В итоге было установлено, что красноярец убил сожительницу, чтобы не отдавать долг в 210 тыс. рублей. Девочку же он задушил, так как она знала его в лицо. При этом, по заявлению правоохранителей, обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, называя мотивом убийства ревность.

«Но проведенным расследованием установлено, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства привели к частым ссорам между гражданскими супругами и вполне обоснованным претензиям женщины. Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в сумме 210 тысяч рублей, а также автомобиль, который ранее передала ему во временное пользование», — сообщали в региональном Следкоме.

В суде 25 августа 2020 года мужчина сознался в убийстве и был осужден на 20 лет — с пребыванием в первые 7 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. по статьям 158 части 1 «Кража» и 105 части 2 «Убийство двух и более лиц».
Кроме того, с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда родственникам погибших — 3 млн рублей, а также стоимость похищенного имущества и затраты на погребение.
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Происшествия , Криминал , Статьи , МВД , ФСИН , Новосибирский городской сайт , Башкортостан , Ростовская Область
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