Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку

Ростовской области правоохранители расследуют убийство 45-летней местной жительницы. По данным СМИ, с ней расправился экс-сожитель — он подкараулил женщину около автомобиля, после чего, угрожая оружием, вывез в поле. Там он поставил ее на колени и застрелил, а затем покончил с собой.

В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту убийства 45-летней женщины ее экс-сожителем. Об этом сообщил местный портал DonDay.ru со ссылкой на анонимный источник.

По данным СМИ, трагедия произошла вечером 24 августа 2020 года в Октябрьском районе. В тот день мужчина поджидал женщину у ее автомобиля, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем, разозлившись, злоумышленник заставил ростовчанку сесть в машину — он угрожал ей оружием.

После этого он сел за руль и отвез экс-сожительницу в поле, а затем, поставив на колени, застрелил. При этом осознав, что он совершил преступление, мужчина покончил с собой. К тому времени родственники убитой сообщили о ее похищении.

Однако прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть пары. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов . Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, в том числе убийство.

Незадолго до этого расправиться с сожительницей решил житель Башкирии . По данным СК, 6 июля 2020 года в квартире в одном из сел Калтасинского района после застолья между 67-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора — он начал предъявлять женщине претензии по поводу того, что она не помогает по хозяйству приехавшей к нему в гости сестре.

Во время ссоры подозреваемый брызнул в лицо сожительницы спиртом и поджег его. Прибывшие на место медики диагностировали у нее обширные ожоги лица и верхней части туловища, ее госпитализировали в районную больницу, а затем в ожоговый центр в Уфу, где 8 июля женщина скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый арестован. Расследование дела продолжается.

Между тем похожая история произошла и в Красноярском крае. Там, в сентябре 2019 года мертвыми были найдены жительница одной из квартир в доме на Воронова и ее четырехлетняя дочь. О трупном запахе сообщила соседка. Когда полицейские вскрыли дверь, они обнаружили в квартире тела.

«Запах был, утром муж выяснял откуда, потом мы уехали на дачу, вечером вызвали полицию. Семью не знали, не слышали, что там произошло», — поясняла NGS.ru соседка, которая почувствовала запах.

Вскоре по горячим следам был задержан подозреваемый — им оказался сожитель убитой, который сообщил, что зарезал красноярку и ее ребенка из-за ревности. По версии следствия, в момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Он не только убил женщину и ребенка, но еще и ограбил их. Сожительницу он задушил, а позже, решив, что она еще жива, нанес 14 ударов ножом, а ее маленькую дочь — задушил шарфом.

После этого он несколько дней скрывал убитых в их съемной квартире: возвращался и рассыпал на месте различные порошки, чтобы скрыть запах.

«После убийства обвиняемый жил в квартире с телами погибших, а на все вопросы родственников об их местонахождении отвечал, что именно в данный момент они вышли из квартиры, не могут подойти к телефону, отвечал на смс сообщения, поступавшие на телефон погибшей», — уточняли в СК.

В итоге было установлено, что красноярец убил сожительницу, чтобы не отдавать долг в 210 тыс. рублей. Девочку же он задушил, так как она знала его в лицо. При этом, по заявлению правоохранителей, обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, называя мотивом убийства ревность.

«Но проведенным расследованием установлено, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства привели к частым ссорам между гражданскими супругами и вполне обоснованным претензиям женщины. Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в сумме 210 тысяч рублей, а также автомобиль, который ранее передала ему во временное пользование», — сообщали в региональном Следкоме.

В суде 25 августа 2020 года мужчина сознался в убийстве и был осужден на 20 лет — с пребыванием в первые 7 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима . по статьям 158 части 1 «Кража» и 105 части 2 «Убийство двух и более лиц».

Кроме того, с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда родственникам погибших — 3 млн рублей, а также стоимость похищенного имущества и затраты на погребение.