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В сельском округе Анапы ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 

ТАСС 4 часа назад
В сельском округе Анапы ввели режим ЧС
Фото: ТАСС
И.о. главы Анапы Василий Швец ввел режим ЧС в границах Супсехского сельского округа из-за лесных пожаров в районе заповедника Утриша — организована эвакуация туристов из опасных зон. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В Анапе ликвидируют пожар в лесной зоне Утриша. На месте развернут оперативный штаб, который возглавил исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы с 00:00 25 августа введен режим ЧС в границах Супсехского сельского округа", — говорится в сообщении.

Огнем уже пройдено от 25 до 30 гектаров леса. В тушении задействованы 213 человек, 21 единица техники. Утром спасательная бригада будет усилена двумя дополнительными расчетами МЧС и двумя вертолетами из Геленджика. Организована эвакуация туристов из лагун при помощи плавсредств. Сейчас жертв и пострадавших нет.
Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден распоряжением Правительства РФ в 2010 году. В настоящее время общая площадь заповедника — 10 тыс. гектаров. Заповедник расположен на территориях двух муниципальных образований — Новороссийска и Анапы.
"Утриш" входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода. Территория заповедника имеет статус ключевой орнитологической территории России. Заповедник "Утриш" — главное место обитания черепахи Никольского.
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Происшествия , Василий Швец , МЧС , Правительство РФ , Анапа
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