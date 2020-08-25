Москвичи устроили массовую драку в вагоне метро

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Пассажиры затеяли драку в вагоне поезда в метро Москвы , на станции "Баррикадная". Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

По предварительным данным, один из них получил травму челюсти.