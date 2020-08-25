Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Пассажиры устроили драку в вагоне московского метро 

Газета.Ru и ещё 1 25 минут назад
Москвичи устроили массовую драку в вагоне метро
Фото: РИА Новости
Пассажиры затеяли драку в вагоне поезда в метро Москвы, на станции "Баррикадная". Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.
В метро Москвы поймали крупного преступника
По предварительным данным, один из них получил травму челюсти.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Газета.Ru: последние новости
Из-за лесного пожара близ Анапы эвакуировали около 350 туристов Из-за лесного пожара близ Анапы эвакуировали около 350 туристов Против бизнесмена Быкова возбуждено уголовное дело об убийствах Против бизнесмена Быкова возбуждено уголовное дело об убийствах Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального
Происшествия , Москва
<