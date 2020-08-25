Москвичи устроили массовую драку в вагоне метро

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Пассажиры устроили драку в вагоне московского метро
Газета.Ru
и
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25 минут назад
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РИА Новости
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Пассажиры затеяли драку в вагоне поезда в метро
Москвы
, на станции "Баррикадная". Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.
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По предварительным данным, один из них получил травму челюсти.
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