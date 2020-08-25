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В Белоруссии против участников протестов возбудили три уголовных дела 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Протесты в Белоруссии: возбудили три дела
Фото: Reuters
МВД Белоруссии сообщило о возбуждении трёх уголовных дел за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции в ходе несанкционированных митингов в понедельник, 24 августа.

«Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за сутки за участие в несогласованных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.
По данным ведомства, наибольшее число участников протестных акций было в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске, их общая численность составила около двух тысяч человек.
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Происшествия , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , МВД
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