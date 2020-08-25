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Судьба Белоруссии. Главное

В Москве задержан мужчина за продажу пенсионерам коробок с едой под видом лекарств от рака

Газета.Ru
1 час назад
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Полиция в Москве задержала мужчину, который продавал пенсионерам коробки с лапшой и печеньем под видом лекарств от рака. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерину Гузь.
Обманывавший пенсионеров мошенник задержан в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Отмечается, что в полицию обратилась 79-летняя жительница Выхино-Жулебино. По ее словам, в начале августа ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей медучреждения. Она заявила, что у пенсионерки плохие анализы крови и ей поставили предварительный диагноз - онкология.
После этого с женщиной переговорил "специалист окоцентра", который предложил купить препарат за 300 тыс. рублей. Деньги при этом необходимо было передать курьеру.
Мужчина привез коробку и попросил поставить ее в холодильник и не открывать в течение суток. Однако покупательница насторожилась после того, как обнаружила грамматические ошибки в чеке. Открыв коробку, она обнаружила лапшу быстрого приготовления.
Впоследствии с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще две пенсионерки. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.
По данному делу был задержан 31-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
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