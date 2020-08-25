Петербуржец убил табуреткой мать и спрятал на балконе

По словам источника в правоохранительных органах, заявление о пропаже пожилой женщины поступило от её дочери 1978 года рождения. Прибывшие в квартиру на улице Корнея Чуковского сотрудники полиции нашли тело пенсионерки на балконе. Она погибла от закрытой черепно-мозговой травмы.

По подозрению в убийстве был задержан сын погибшей 1985 года рождения, который находился в квартире. Следствие предполагает, что он поссорился с матерью и ударил её табуреткой по голове. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения, передают «Невские новости».