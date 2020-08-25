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Судьба Белоруссии. Главное

Житель Петербурга убил табуреткой мать и спрятал тело на балконе

News.ru
1 час назад
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Мужчина из Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве собственной матери. Тело погибшей, завёрнутое в ковёр, было найдено на балконе её квартиры.
Петербуржец убил табуреткой мать и спрятал на балконе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника в правоохранительных органах, заявление о пропаже пожилой женщины поступило от её дочери 1978 года рождения. Прибывшие в квартиру на улице Корнея Чуковского сотрудники полиции нашли тело пенсионерки на балконе. Она погибла от закрытой черепно-мозговой травмы.
По подозрению в убийстве был задержан сын погибшей 1985 года рождения, который находился в квартире. Следствие предполагает, что он поссорился с матерью и ударил её табуреткой по голове. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения, передают «Невские новости».
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