Собака весом 100 кг застряла на крыше дома в РФ

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С крыши частного дома в Новой Москве спасатели сняли собаку породы алабай весом около 100 кг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в деревне Терехово (ТиНАО) рано утром 25 августа. Местные жители обратились к спасателям с просьбой о помощи собаке, которая залезла на крышу.

"Собака породы алабай (80-100 кг) вышла в окно второго этажа частного дома на крышу одноэтажной пристройки", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что хозяева не могли помочь питомцу самостоятельно, так как покрытие крыши было покатым и скользским.

Спасители забрались на крышу с помощью лестницы, надели на животное ошейник и "осторожно вернули в дом через окно второго этажа".