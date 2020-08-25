Признанная умершей женщина "воскресла" в морге

Жительница пригорода американского Детройта Саутфилда, штат Мичиган, очнулась в морге после того, как спасатели полчаса безуспешно реанимировали после остановки сердца. Об этом сообщает издание Click on Detroit.

Фото: Reuters Reuters

Утром в воскресенье, 23 августа, у 20-летней женщины произошла остановка сердца, ее родственники позвонили в службу спасения. Прибывшие на вызов парамедики обнаружили, что женщина не подает признаков жизни.

В течение 30 минут они проводили ей сердечно-легочную реанимацию, но пришли к выводу, что жительница Саутфилда скончалась. Они сообщили о произошедшем судмедэксперту, официально констатировали смерть женщины и уехали.

Позже тело американки увезли в морг. Источники, знакомые с ходом расследования, рассказали, что полицейские увидели, что женщина шевелится и дышит и снова вызвали спасателей. Но представители службы спасения заявили, что это побочные эффекты от введенных ей препаратов.

Позже сотрудники морга обнаружили, что женщина жива и вызвали скорую помощь. Медицинская бригада забрала пациентку в больницу.