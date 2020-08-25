Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Белоруссия в огне. Главное

Женщина очнулась в морге после остановки сердца

Lenta.ru
47 минут назад
Комментарии2
Жительница пригорода американского Детройта Саутфилда, штат Мичиган, очнулась в морге после того, как спасатели полчаса безуспешно реанимировали после остановки сердца. Об этом сообщает издание Click on Detroit.
Признанная умершей женщина "воскресла" в морге
Фото: ReutersReuters
Утром в воскресенье, 23 августа, у 20-летней женщины произошла остановка сердца, ее родственники позвонили в службу спасения. Прибывшие на вызов парамедики обнаружили, что женщина не подает признаков жизни.
В течение 30 минут они проводили ей сердечно-легочную реанимацию, но пришли к выводу, что жительница Саутфилда скончалась. Они сообщили о произошедшем судмедэксперту, официально констатировали смерть женщины и уехали.
Позже тело американки увезли в морг. Источники, знакомые с ходом расследования, рассказали, что полицейские увидели, что женщина шевелится и дышит и снова вызвали спасателей. Но представители службы спасения заявили, что это побочные эффекты от введенных ей препаратов.
Позже сотрудники морга обнаружили, что женщина жива и вызвали скорую помощь. Медицинская бригада забрала пациентку в больницу.
Ранее сообщалось, что по ошибке отправленная из больницы в морг россиянка Зинаида Кононова была возвращена в медучреждение, где скончалась. Врачи объяснили ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет в критических случаях.
Комментарии2
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители