24 августа врачи немецкой клиники Шаритэ, куда в коме был переведен Алексей Навальный, сделали заявление о том, что причиной отравления политика стали ингибиторы холинэстеразы. Конкретное вещество пока не называется, потому что на исследования требуется больше времени. При этом лечение уже начали. Навальному назначили вещество атропин. Сама холинэстераза присутствует в любом организме — это фермент, вырабатываемый печенью. Опасным для жизни может быть либо ее переизбыток, либо недостаток. А ингибиторы могут поступать в организм как извне, так и вырабатываться самим организмом при таких заболеваниях, как рак, гипертония, диабет и другие.
Появилось видео с причинами отравления Навального
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