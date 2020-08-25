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Белоруссия в огне. Главное

Пожар в заповеднике под Анапой попал на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
Под Анапой горит природный заповедник "Утриш". Пожар и столб дыма видно издалека, но спасателям крайне сложно подобраться к месту возгорания из-за горного рельефа на местности. В тушении пожара уже задействовано более 200 человек, а также привлечена спецтехника и авиация. Огонь распространился на площади около двенадцати гектаров. До прибытия спасателей МЧС и пожарных огонь пытались тушить местные жители и туристы. По словам очевидцев, с места возгорания были слышны взрывы. Причины возгорания устанавливаются, полиция не исключает версию поджога. На берег также высадились казаки, по их собственным словам, они собирались тушить пожар всю ночь и сдерживать огонь.
Происшествия , Видео , МЧС , Анапа
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