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«Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро 

РИА Новости 51 минуту назад
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
Бригада врачей получила вызов на дом в воскресенье после того, как 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались "оживить" девушку, которая, по словам спасателей, не дышала, но после неудачных попыток признали ее мертвой.
После этого медицинскую информацию о "скончавшейся" девушке передали судмедэкспертам, которые подтвердили, что Бошамб мертва и, из-за того, что не обнаружили следов насильственной смерти, "тело" передали семье девушки без проведения вскрытия, чтобы они сами выбрали похоронное бюро.
Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что на самом деле девушка не умерла, она дышала.

"Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное… Один из худших кошмаров людей — представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов. Похоронное бюро буквально расстегнуло молнию на сумке для трупов и увидело ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей", — приводит телеканал слова адвоката Джоффри Фиджера, которого наняла семья девушки.

По его словам, 1,5 часа, которые потеряла девушка, могут оказаться критичными для ее выздоровления. Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится Бошамп, отметив только, что она жива и находится на ИВЛ.
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Происшествия , Видео
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