Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру 

Пашаев подчеркнул, что на него оказывают сильное давление: ему постоянно угрожают заведение уголовного дела, если он не откажется от защиты Ефремова.

«Несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности», — цитируют журналисты слова из письма Пашаева Краснову.

Адвокат Ефремова подчеркнул, что о действиях злоумышленников ему рассказали знакомые. Также сведения об этом есть в свободном доступе в интернете. Пашаев попросил генпрокурора предоставить ему защиту, чтобы он мог продолжить выполнять свои обязанности перед клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева, заявив, что будет искать защиту «посильнее». Однако впоследствии актер заключил новое соглашение с юристом.