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Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру 

Павел Тиунов 1 час назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что неизвестные угрожают ему уголовным преследованием, если он не прекратит представлять интересы артиста в суде, сообщает Telegram-канал Life Shot. Юрист обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой предоставить ему защиту.
Ефремов нанял для своей защиты старого адвоката
Пашаев подчеркнул, что на него оказывают сильное давление: ему постоянно угрожают заведение уголовного дела, если он не откажется от защиты Ефремова.

«Несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности», — цитируют журналисты слова из письма Пашаева Краснову.

Адвокат Ефремова подчеркнул, что о действиях злоумышленников ему рассказали знакомые. Также сведения об этом есть в свободном доступе в интернете. Пашаев попросил генпрокурора предоставить ему защиту, чтобы он мог продолжить выполнять свои обязанности перед клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева, заявив, что будет искать защиту «посильнее». Однако впоследствии актер заключил новое соглашение с юристом.
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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Игорь Краснов , Генпрокуратура РФ , МВД
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