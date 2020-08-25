На Кубани потушен один из четырех лесных пожаров 

"По состоянию на 18:00 мск 25 августа на территории Краснодарского края действуют четыре загорания лесной подстилки — в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике (район населенного пункта Кабардинки). Из них два локализованы: в Геленджике на площади 17 га и в Новороссийске на площади 16 га, и один ликвидирован в районе Агуй-Шапсуг Туапсинского района", — сказали в пресс-службе.