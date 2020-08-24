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В Москве задержали планировавших вооруженное нападение на школу шестиклассников 

Мослента 39 минут назад
В Москве дети планировали вооруженное нападение на школу
Фото: Мослента
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух шестиклассников, которые планировали нападение на школу. Об этом сообщает Life.
Причиной подобного решения подростков стал буллинг. Идея принадлежала ученику столичной школы №1056 Даниилу П., который относит себя к неформальной субкультуре. Парень носит черный плащ и длинные волосы и слушает панк-рок. Сообщником являлся его одноклассник Андрей П. Из-за лишнего веса над ним всегда издевались другие дети.
Школьники, пишет издание, составили список учителей и учеников, планировали купить оружие и взрывчатку. Все свои действия они обсуждали в социальных сетях, но были вычислены правоохранительными органами.
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