В Москве дети планировали вооруженное нападение на школу

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух шестиклассников, которые планировали нападение на школу. Об этом сообщает Life.

Причиной подобного решения подростков стал буллинг. Идея принадлежала ученику столичной школы №1056 Даниилу П., который относит себя к неформальной субкультуре. Парень носит черный плащ и длинные волосы и слушает панк-рок. Сообщником являлся его одноклассник Андрей П. Из-за лишнего веса над ним всегда издевались другие дети.