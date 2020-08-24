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Российского киберэксперта задержали за аферу на три миллиона долларов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Задержан известный киберэксперт Лившиц
Фото: страница Евгения Лифшица на Facebook
Российского эксперта по кибербезопасности и информационной политике Евгения Лифшица задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.
По данным следствия, Лифшиц узнал о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции» в отношении своего знакомого и убедил того, что может решить проблему. По предварительной информации, он предложил дать высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов взятку в размере трех миллионов долларов, чтобы закрыть дело.
Как уточняет телеканал, на самом деле это была афера — всю сумму подозреваемый собирался оставить себе.
Лифшиц был задержан оперативниками при получении первого транша. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.
Евгений Лифшиц — руководитель «Агентства кибербезопасности» и член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике.
Ранее в августе сообщалось, что российского экс-полковника обвинили в хищении 212 миллионов рублей у военного оператора связи «Воентелеком». Возглавляемый им центр принимал заказы на исследование электромагнитной совместимости военных и гражданских радиоэлектронных средств. Но проверка показала, что институт, в который экс-полковники якобы отправлял заказы на исследование, не имел специалистов, способных проводить такие расчеты. Исследования проводил сам полковник, присваивая деньги.
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Происшествия , Госдума , Воентелеком , МВД , РЕН ТВ
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