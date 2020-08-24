Задержан известный киберэксперт Лившиц

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Российского эксперта по кибербезопасности и информационной политике Евгения Лифшица задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, Лифшиц узнал о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции» в отношении своего знакомого и убедил того, что может решить проблему. По предварительной информации, он предложил дать высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов взятку в размере трех миллионов долларов, чтобы закрыть дело.

Как уточняет телеканал, на самом деле это была афера — всю сумму подозреваемый собирался оставить себе.

Лифшиц был задержан оперативниками при получении первого транша. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

Евгений Лифшиц — руководитель «Агентства кибербезопасности» и член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике.