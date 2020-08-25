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Эксперта Госдумы арестовали за попытку мошенничества 

News.ru и ещё 4 49 минут назад
Эксперта Госдумы Лифшица арестовали
Фото: Facebook
Пресненский суд Москвы принял решение об аресте члена экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, главы Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица.
Об этом журналистам «Интерфакса» рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. По её словам, мужчину обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере, однако подробности в настоящий момент не разглашаются.
По информации открытых источников, Агентство кибербезопасности занимается комментированием и информированием о безопасности в сфере IT.
Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. В настоящее время решается вопрос о его задержании.
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Происшествия , Мосгордума , Госдума , СКР , Интерфакс , Москва
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