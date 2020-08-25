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СМИ: порядка 60 человек спасли из-под завалов здания в Индии 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Порядка 60 человек спасли из-под завалов в Индии
Фото: Reuters
Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в понедельник в индийском штате Махараштра. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, 15 человек получили ранения и травмы, по меньшей мере один человек погиб.
По информации телеканала, спасательные работы на месте инцидента продолжаются. По его данным, под завалами могут оставаться еще 25 человек.
Ранее информационное агентство ANI сообщило, что под обломками здания, обрушившегося в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи, всего могли оказаться до 200 человек.
Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.
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Происшествия , Индия
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